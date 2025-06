Lula faz autocrítica a seu governo em indireta a Nikolas, diz antropóloga

O presidente falou indiretamente sobre Nikolas e Carlos Jordy após ambos criticarem o governo durante audiência pública de Haddad na Câmara, no último dia 11, e irem embora.

A antropóloga também explicou que Lula pareceu dizer em sua entrevista ao podcast Mano a Mano, do artista Mano Brown, que falta para seu governo, ou para a esquerda, um Nikolas Ferreira, o que ela discorda.

Eu entendo a fala do Lula não só como uma alfinetada no Nikolas, e ele está falando especificamente do caso do episódio envolvendo o Haddad, mas como uma questão que é a seguinte, falta para o governo, ou falta para o campo da esquerda, um Nikolas Ferreira.

E aí eu tendo também a discordar, porque eu acho que existem figuras no campo da esquerda que estão se fortalecendo muito, e até influências que se autointitulam como comunistas, do ponto de vista político, e que estão, enfim, conseguindo mobilizar o público, mas que não tem, de fato, um diálogo muito ampliado com o governo.

Então, acho que têm a questão da comunicação, mas eu acho que tem escolhas políticas mesmo que poderiam ter sido mais bem orientadas, principalmente nesses casos, tanto envolvendo o Pix, como eu falei, ou a questão da fraude do INSS.

Isabela Kalil

