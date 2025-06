Moraes manda investigar juiz que soltou homem que destruiu relógio no 8/1

Soltura de Ferreira não previa monitoramento, alega secretaria — ao contrário do que diz a decisão. "Quanto ao caso específico de Antônio Cláudio Alves Ferreira, esclarecemos que consta na decisão judicial, do próprio juízo da comarca, que caso o indivíduo apresente endereço diverso da comarca em que se encontra há a possibilidade de soltura sem monitoramento, somente com prisão domiciliar".

Mesmo assim, a pasta informou que Ferreira deve colocar a tornozeleira nos próximos dias. "Há um prazo legal de 60 dias para que ele providencie o endereço na comarca de Uberlândia e compareça ao Núcleo Regional de Monitoramento Eletrônico para colocar a tornozeleira. Em tempo, informamos que Antônio Cláudio Alves Ferreira já está com agendamento realizado para os próximos dias."

Relembre o caso

Mecânico participou de invasão ao Palácio do Planalto em 8 de janeiro de 2023. Centenas de pessoas vandalizaram nas sedes dos três Poderes em Brasília. Em junho de 2024, ele foi condenado pelo STF a 17 anos de prisão por cinco crimes: abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e dano ao patrimônio tombado.

Câmeras de segurança registraram Ferreira depredando relógio que chegou ao Brasil há mais de 200 anos. O item foi um presente do governo francês a Dom João 6º e estava no país desde 1808.

Feita de casco de tartaruga e um bronze que não é mais fabricado, a peça é de valor inestimável. Ela foi confeccionada pelo relojoeiro do rei francês Luís 14, Balthazar Martinot. Só existe outro relógio desse artesão: com metade do tamanho da peça brasileira, esse outro exemplar está exposto no Palácio de Versalhes, na França.