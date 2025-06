Comitiva presa em bunker viajou paga por Israel para feira de segurança

Evento com programação para 10 dias previa visita a feira de tecnologia e vigilância para prefeitos. O UOL teve acesso a programação completa da viagem. Os eventos voltados à segurança pública se concentravam nos dias 17, 18 e 19. Na terça-feira, pela manhã, havia a previsão de uma reunião com autoridades municipais da cidade de Rishon Letzion. No encontro, seriam abordados "equipamentos municipais e modelos de atuação em situações de emergência". Nesse encontro, estava prevista uma visita a uma empresa municipal de segurança.

Comitiva visitaria feira de "inovação e tecnologia urbana", mas o evento foi cancelado após ataques se intensificarem. Na programação entregue aos prefeitos, constava uma abertura de gala com a presença do presidente de Israel, Israel Yitzhak Herzog. As visitas a feira aconteceriam também na quarta e na quinta-feira, nos dias 18 e 19, respectivamente, e uma reunião com o ministro das Relações Exteriores do Estado de Israel.

Comitiva tinha maioria dos prefeitos de direita ou extrema direita. Entre eles, estavam Álvaro Damião (União), prefeito de Belo Horizonte, Cícero Lucena (PP), prefeito de João Pessoa, Jhonny Maycon (PL), prefeito de Nova Friburgo, Gilson Chagas, secretário de Segurança de Niterói, e as vice-prefeitas de Goiânia, Claudia Lira, e Divinópolis, Janete Aparecida, do Avante. O UOL entrou em contato com todos para questionar o objetivo da viagem, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem. A reportagem também questionou a Confederação Nacional dos Municípios, mas não obteve retorno.

Prefeitos miram segurança pública

Delegação reflete interesse crescente na área da segurança pública, diz especialista. Contudo, a área faz parte das atribuições dos estados, e não das administrações municipais. "A ida dos prefeitos irem a Israel a uma feira de segurança, com tecnologias na segurança pública, é mais um sinal de um processo que se constroi há alguns anos, de avanço dos municípios na pauta da segurança pública", afirma Pablo Nunes, coordenador adjunto do CESeC (Centro de Estudos de Segurança e Cidadania) e da Rede de Observatórios da Segurança Pública.

Tecnologia tem sido "grande ferramenta" para municípios em relação à segurança. O cientista político do CESeC integra o projeto Panóptico, cujo objetivo é monitorar a adoção de tecnologias de reconhecimento facial a partir da leitura do Banco Nacional de Mandado de Prisão. "Desde 2019, muitos municípios têm comprado câmeras para uso na segurança pública, ou seja, para cumprimento de mandado de prisão. Isso tem ocorrido antes das decisões recentes do Supremo em relação às guardas municipais."