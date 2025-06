Quem é Luiz Fernando Corrêa, diretor da Abin de Lula indiciado pela PF

Responsável pela segurança das Olimpíadas de 2016, disputadas no Rio. Ele deixou o cargo por um curto período, em 2012, após ter sido alvo de uma ação do MPF (Ministério Público Federal) por suspeitas de irregularidades nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio, cuja segurança ele também coordenou. Após o arquivamento da ação, ele reassumiu a função.

Corrêa dirigiu a PF em um de seus momentos mais conturbados. A corporação foi criticada e questionada por membros do Judiciário e do governo por supostos excessos, como os que teriam ocorrido na Operação Satiagraha, em 2008, que prendeu, entre outros, o banqueiro Daniel Dantas.

Na época, ele negou que o país estivesse em um Estado policialesco. "Querem me colocar no campo da bandalheira, tentam minar a boa imagem que a PF tem com a sociedade", disse em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

Corrêa também reclamou das pressões que a PF sofria contra o combate a crimes financeiros. Em 2009, ele contestou as críticas à Operação Castelo de Areia, que prendeu a cúpula da construtora Camargo Corrêa e negou que a corporação estivesse agindo de forma partidária. "Estão tentando demonizar a Polícia Federal", disse ao jornal O Globo.

Caso 'Abin paralela'

Corrêa é suspeito de ter autorizado uma ação hacker da agência contra autoridades do governo do Paraguai, como revelou o UOL. Ele também teria atuado para impedir o andamento do inquérito, segundo a Polícia Federal.