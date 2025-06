Tarcísio posa com bandeira de Israel e canta na Marcha para Jesus

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), posou com a bandeira de Israel e cantou louvor em cima do trio elétrico na Marcha para Jesus, nesta manhã, no centro da capital paulista.

O que aconteceu

Governador e prefeito Ricardo Nunes marcam presença no evento tradicional organizado pelo apóstolo Estevam Hernandez. Também compareceram o ministro do STF André Mendonça, que também é pastor da Igreja Presbiteriana, o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) André do Prado e o prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos). Autoridades compareceram com camiseta oficial do evento.

Evento que reúne milhares de evangélicos começou às 10h e vai até as 22h, na capital. A caminhada iniciada na Praça da Luz, no centro, segue até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na zona norte da cidade, onde ocorre uma série de apresentações de música gospel.