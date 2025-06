Após passar mal, Bolsonaro fará consulta com médico que fez última operação

O ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou agendas que tinha hoje em Goiás e decidiu voltar para Brasília após sentir um mal-estar. O médico que o operou há dois meses vem amanhã para Brasília para realizar exames no ex-presidente.

O que aconteceu

Prefeito de Anápolis (GO) anunciou cancelamento de agenda do ex-presidente nas redes. Segundo o UOL apurou, Bolsonaro foi para casa em Brasília e o médico que o operou, Claudio Birolini, vem de São Paulo para Brasília amanhã para examinar o ex-presidente no DF Star, hospital onde ele realizou o último procedimento cirúrgico.

Bolsonaro melhorou após tomar remédios. Na cidade, ele receberia o diploma de Honra ao Mérito do prefeito da cidade, Márcio Corrêa.