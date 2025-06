Fraudes no INSS: Ex-procurador e empresários pedem para anular investigação

O ex-procurador do INSS Virgílio Antônio Filho e os empresários Maurício Camisotti e Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", pediram à Justiça Federal em Brasília a anulação da investigação sobre fraudes em descontos na Previdência Social de aposentados.

O que aconteceu

Acusados de envolvimento no esquema de desvios questionam o compartilhamento de relatórios do Coaf com a Polícia Federal. As solicitações estão sob sigilo e foram apresentadas à 15ª Vara Federal em Brasília, onde tramita o principal inquérito sobre as fraudes do INSS. Na mira dessa investigação, estão ex-dirigentes do órgão.

A PF não poderia ter solicitado relatórios financeiros sem juiz autorizar. Os suspeitos usaram um entendimento recente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual a PF não poderia solicitar diretamente ao Coaf a produção de relatórios de inteligência financeira (os chamados RIFs) sem ter havido uma autorização prévia do juiz do caso.