RS anuncia R$ 60 milhões para apoio de 98 cidades afetadas pelas chuvas

O governador disse que o estado está mais preparado para as enchentes deste ano. Após as chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul no ano passado, ele afirmou estar investindo R$ 300 milhões no desassoreamento de rios, que resultou na retirada de 1 milhão de metros cúbicos de sedimentos. ''Esse trabalho ajuda a reduzir riscos em várias cidades'', acrescentou.

Três mortos e um desaparecido

As fortes chuvas causaram a morte de três pessoas no Rio Grande do Sul. Uma mulher, identificada como Geneci Barbosa de 54 anos, morreu após seu carro ser levado pela correnteza de um arroio em Candelária. Seu corpo foi encontrado pelos bombeiros na terça-feira. Na quarta-feira, Mário Cesar Gonçalves, 22, também morreu depois que o veículo que dirigia foi arrastado pelas águas em Nova Petrópolis.

A terceira morte foi confirmada hoje. Mauro Perfeito da Silva, de 72 anos, morreu após uma árvore cair sobre seu carro em Sapucaia do Sul. Ele trafegava por uma rua conhecida como ''Estrada do Horto'', que liga a cidade à São Leopoldo, quando o acidente ocorreu.

Uma pessoa segue desaparecida. O marido de Geneci, 64, que também estava no veículo com ela, ainda não foi encontrado.

Mais de 4 mil pessoas estão desalojadas e outras 2 mil foram para abrigos. Segundo boletim da Defesa Civil, divulgado na manhã de hoje, 98 municípios foram afetados e 552 moradores precisaram ser resgatados durante ocorrências de chuvas.