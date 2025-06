Janones critica Nikolas, mas segue PL e PT em voto que pode aumentar luz

PT também votou para derrubar vetos

Derrubada dos vetos teve apoio do partido de Lula. A ampla maioria das bancadas do partido na Câmara e no Senado deu voto favorável à rejeição dos vetos do presidente. Nas redes sociais, o senador Fabiano Contarato (PT-ES) também afirmou que houve orientação de lideranças do governo pela derrubada do veto para "impedir a derrubada de outros vetos".

Presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-SP) citou acordo. Antes de iniciar a votação dos vetos, ele informou no plenário que lideranças do governo e de partidos da oposição tinham chegado a um acerto para orientar as bancadas pela rejeição de vários vetos presidenciais, entre eles, os da lei sobre exploração de energia eólica.

Líder do governo no Congresso disse que Planalto fará MP para compensar eventuais aumentos na conta de luz. "Eventuais dispositivos que comprometam a conta de energia dos brasileiros, o governo irá sanar com medida provisória que será editada dentro em pouco", disse o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP)..

Por que conta de luz pode ficar mais alta?

Lula sancionou parcialmente a Lei das Eólicas Offshore em janeiro deste ano. O presidente vetou trechos da legislação que criavam incentivos a determinados tipos de projetos de energias renováveis que poderiam encarecer as contas de luz. Ao justificar os vetos, o petista afirmou que os itens "contrariam o interesse público por aumentar as tarifas dos consumidores de energia" e criam "efeitos negativos para os índices de preço e para a competitividade do setor produtivo nacional."