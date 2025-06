Tarcísio 'humilhou' comunidade árabe, diz ministro de Lula

Ao participar ontem da "Marcha para Jesus", Tarcísio subiu em um trio elétrico com a bandeira de Israel. Enrolado nela, o governador cantou o louvor "1.000 graus". Além de Tarcísio, outras pessoas seguravam bandeiras de Israel no trio, incluindo o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). No evento, o governador também anunciou a sanção de uma lei que torna a banda gospel Renascer Praise patrimônio cultural imaterial do estado.

Ex-governador de São Paulo, França é pré-candidato ao governo do Estado em 2026 pelo PSB. Ele deve enfrentar Tarcísio nas urnas, caso o governador decida disputar a reeleição. O atual chefe do Executivo paulista, no entanto, é cotado como candidato à Presidência e pode enfrentar Lula, que tem sinalizado que pretende concorrer a um quarto mandato.