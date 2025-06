Moraes autoriza visitas de familiares a ex-assessor de Bolsonaro preso

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a visita de familiares de Marcelo Costa Câmara na prisão. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro foi detido anteontem após seu advogado expor trocas de mensagens com o também ex-ajudante de ordens e delator, Mauro Cid.

O que aconteceu

Ministro autorizou visitas de esposa, filhos pais e irmãos de Câmara. Réu sob a acusação de tentativa de golpe de Estado, ele está detido no Batalhão de Polícia do Exército, em Brasília. No caso de outras visitas, exceto os seus advogados constituídos, ele precisará solicitar antes autorização de Moraes para saber se pode ou não recebê-las.

Câmara passou a ser investigado também por suspeita de obstrução de investigação. Para Moraes, o fato de sua defesa manter contato com o delator Mauro Cid indica que Câmara pode ter tentado atrapalhar o andamento do processo por tentativa de golpe.