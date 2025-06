Moraes vota para condenar réu que roubou bola autografada por Neymar no 8/1

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou hoje para condenar a 17 anos de prisão o réu Nelson Ribeiro Fonseca Júnior por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, incluindo o roubo de uma bola de futebol autografada por Neymar que faz parte do acervo da Câmara dos Deputados.

O que aconteceu

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal iniciou julgamento de Nelson Ribeiro no plenário virtual nesta manhã. Moraes foi o primeiro a votar por ser o relator do caso. Ele entendeu que o réu deve ser condenado por seis crimes (abolição violenta do Estado democrático de Direito, Golpe de Estado, associação criminosa armada, furto qualificado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado). Ele também terá que pagar multa de R$ 30 milhões a ser dividida com os demais condenados.

Réu chegou a devolver bola assinada e se entregar à Polícia Militar de Sorocaba (SP) duas semanas após os atos golpistas. Moraes entendeu que episódio permite reduzir parte da pena por furto qualificado, mas não exclui o crime. Além disso, como ele cometeu outros cinco crimes a pena final total ficou em 17 anos.