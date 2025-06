Sem citar Carlos Bolsonaro, empresários de SC criticam candidatura de fora

A Fiesc (Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina) criticou a possibilidade do vereador Carlos Bolsonaro (PL), do Rio de Janeiro, se candidatar ao Senado por Santa Catarina.

O que aconteceu

Santa Catarina precisa de "representantes com raízes no estado", disse a entidade em comunicado.. "Santa Catarina tem lideranças políticas preparadas e legítimas para representá-la no Congresso Nacional. A indústria catarinense defende que a voz do estado em Brasília deve ser constituída com base no mérito, no diálogo com a sociedade e na profunda conexão com os catarinenses —e não por imposições externas."

Congressistas locais devem estar ligados ao setor produtivo e à população catarinense, ressaltou federação. "Para defender com legitimidade e conhecimento de causa os nossos interesses. A Fiesc valoriza a autonomia política do estado, as lideranças locais e o respeito à trajetória de um estado que nunca se curvou a projetos alheios à sua realidade."