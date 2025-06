Soltar réu do 8/1 foi decisão política para afrontar STF, diz professor

Há um argumento comum entre uma série de apoiadores do bolsonarismo de que o Supremo não poderia julgar esses casos porque estaria comprometido politicamente com essa situação. Essa tentativa de soltura do condenado dá um sinal político, não jurídico. Paulo Henrique Cassimiro, professor da Uerj

Para o professor, a atitude de Ribeiro demonstra como uma parte do Judiciário se deixou contaminar pelo discurso bolsonarista.

Isso mostra que uma parte do Judiciário está profundamente comprometida ideologicamente com posições políticas de extrema direita e que decide visando um efeito político, e não jurídico. Isso é algo conhecido. Um juiz de primeira instância sabe que uma decisão sua não reverte uma condenação do STF.

Isso é parte de um problema que estamos testemunhando no Brasil, que é uma politização considerável do Judiciário. É uma parte importante para a compreensão do cenário político brasileiro. Hoje, as decisões do Judiciário são o grande motor da política. Paulo Henrique Cassimiro, professor da Uerj

