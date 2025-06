CNJ investiga juiz que mandou soltar homem que quebrou relógio no 8/1

Ferreira foi libertado sem tornozeleira eletrônica. O homem deveria ser monitorado remotamente, mas, segundo o juiz, não havia tornozeleiras disponíveis no estado de Minas Gerais, nem previsão de quando haveria. Em nota, a secretaria estadual de Justiça e Segurança Pública negou a alegação, dizendo haver mais de 4.000 aparelhos sem uso.

Moraes mandou prender o mecânico de novo, e homem foi encontrado no estado de Goiás, acompanhado de outro foragido da Justiça. A PF informou ontem que encontrou Ferreira em Catalão (GO), junto de um tio que também tinha um mandado de prisão em aberto. O caso do parente não tem relação com o 8 de Janeiro, segundo a PF.

Ministro também determinou apuração da conduta do juiz. Na decisão em que mandou prender Ferreira de novo, ele escreveu que a competência de decidir sobre as penas dos condenados pelos atos golpistas é do STF, e que Migliorini extrapolou a competência dele.

Para especialista ouvido pelo UOL, o juiz quis afrontar o STF. Em entrevista ao UOL News, o professor da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) Paulo Henrique Cassimiro avaliou que Migliorini agiu propositalmente. "Um juiz de primeira instância sabe que uma decisão sua não reverte uma condenação do STF", falou. "Evidentemente, a decisão dele foi política, de criar uma tensão com o STF."