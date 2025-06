Castro defende ação na prisão de MC Poze, ataca Lula e aconselha Tarcísio

Se eu sair (do governo antes do fim do mandato), é pra ser candidato ao Senado. Depende do que é melhor pro presidente Bolsonaro, pro grupo político. É eu ser candidato ou eu ficar no governo? Você vê que o João Doria, por exemplo, saiu para não ser candidato a nada, porque o grupo político dele achou que era o melhor caminho. Se o grupo achar que eu tenho que vir senador, eu venho. Se o grupo achar que eu não tenho que sair, eu não saio. Se achar que eu tenho que sair, mas não tenho que ser candidato, é uma questão mais de campo político do que de projeto pessoal.

Dificuldades na sucessão estadual

Castro lançou o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (União Brasil), como pré-candidato a governador nas eleições do ano que vem. Bacellar, no entanto, enfrenta rejeição de alas do PL e até do pastor Silas Malafaia, aliado da extrema direita no estado.