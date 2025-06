Professor: Tarcísio não humilhou árabes, mas dá prato cheio para oposição

Márcio França criticou a postura de Tarcísio em vídeo publicado hoje nas redes sociais. O ministro do governo Lula afirmou que o governador fez um "gesto de humilhação", cometeu "erro grave" e destacou que o estado tem uma expressiva comunidade árabe, principalmente de descendentes de sírios e libaneses. Pesquisa divulgada em 2020 pela Câmara Árabe Brasileira apontou que 11,61 milhões de pessoas no Brasil são árabes ou descendentes de árabes.

O professor Leandro Consentino disse que Tarcísio estava ou mal assessorado, ou pensando em flertar com algum ganho de imagem ao se enrolou na bandeira de Israel, mas acabou se enrolou também em uma narrativa bastante complicada.

O Tarcísio de Freitas foi a Marcha para Jesus, que é um evento ligado à comunidade evangélica, e nessa questão dos evangélicos está inserido aí um culto, uma busca de aproximação com símbolos judaicos e nesse contexto que de alguma forma se aproxima com a ideia de Israel, talvez ou mal assessorado, ou de alguma forma pensando em flertar com algum ganho de imagem com relação a isso, se enrolou na bandeira de Israel e se encolou também numa narrativa complicada.

O Márcio França, que não é ingênuo, que tende a enfrentar Tarcísio de Freitas numa eventual candidatura à reeleição, ou, se Tarcísio de Freitas for a presidência da República, um sucessor de Tarcísio na disputa pelo Bandeirantes, explorou muito bem essa contradição, essa questão e puxou para si a comunidade árabe.

Então, mesmo que a intenção possa não ter sido humilhar a comunidade árabe, é uma fotografia que talvez Tarcísio de Freitas deveria pensar muito melhor em fazer, tal qual o boné Trump, a bandeira de Israel agora também, porque a gente não sabe as consequências tanto da presidência Trump quanto da escalada que Israel está promovendo dentro do oriente médio.