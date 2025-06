Proposta com novas regras para carreira indispõe Tarcísio com cientistas

O texto afeta cerca de mil cientistas em institutos de pesquisa submetidos a três secretarias. São elas: Saúde, Agricultura e Abastecimento e Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Além do Instituto Butantan, integram a lista o Instituto de Pesquisas Ambientais, que faz pesquisa e capacitação profissional nas áreas de biodiversidade, botânica, geociências e ciências florestais, e o Instituto Agronômico de Campinas, focado em ciência, tecnologia e inovação na agricultura.

O que muda no plano de carreira

Projeto em discussão aumenta tempo necessário para que pesquisadores cheguem ao topo da carreira. Hoje, são necessários, no mínimo, 16 anos para que os cientistas alcancem o nível máximo. A nova regra aumenta esse tempo para 24 anos, ao criar novos níveis e categorias.

Mudam também os valores relativos aos salários. Hoje, um pesquisador iniciante (nível 1) ganha salário bruto de cerca de R$ 5.300. Caso acumule benefícios como, por exemplo, por tempo de serviço, a remuneração bruta pode chegar a quase R$ 20 mil após 16 anos. Pela proposta, os cientistas entram ganhando R$ 9.000 e, após 24 anos de trabalho, receberão mais de R$ 22 mil.

Mudança dificulta atração de cientistas, diz categoria. A APqC cita que uma bolsa de pós-doutorado da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), por exemplo, paga hoje R$ 12 mil líquidos, o que a torna mais atraente para pesquisadores do que ingressar na carreira de servidor do estado.

Comissão que define promoções também mudaria. Hoje, o grupo tem 13 membros escolhidos pelo governador a partir de indicações dos cientistas. Já a proposta do governo prevê um grupo com 12 integrantes —em uma lista com 24 nomes— e um de escolha livre do governador.