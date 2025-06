Moraes dá 24h para defesa detalhar voo de Braga Netto a Brasília

Acareação foi marcada por Moraes a pedido da defesa do general da reserva. Estratégia dos advogados é atacar a colaboração premiada de Mauro Cid, que relatou ter recebido R$ 100 mil de Braga Netto para financiar o plano golpista. Cid só implicou o general da reserva no fim do ano passado, depois que a PF conseguiu recuperar mensagens de seu celular que indicavam que ele tinha mais conhecimento sobre o envolvimento do militar do que havia mencionado antes em sua colaboração premiada.

Braga Netto e Mauro Cid ficarão frente a frente na sala de sessões da Primeira Turma do STF. Encontro será fechado, sem acesso para a imprensa. Como ambos são réus, o ministro Alexandre de Moraes deixou claro na decisão que agendou a acareação que eles têm o direito de mentir.

No caso de Cid, porém, sua colaboração será avaliada ao final do julgamento. Se o STF entendeu que ele não cumpriu adequadamente as cláusulas do acordo de colaboração, ele poderá voltar para a prisão e perder os benefícios.