Reforma do Código Civil abre brecha para 'pensão da sogra' após divórcio

A reforma do Código Civil abre caminho para que familiares do ex-cônjuge tenham direito à pensão após a separação do casal.

O que aconteceu

Proposta do novo Código Civil quer ampliar número de pessoas que podem receber pensão após divórcio. "Igualmente devem os ex-cônjuges e ex-conviventes compartilhar as despesas destinadas à manutenção dos filhos e dos dependentes, bem como as despesas e encargos que derivem da manutenção do patrimônio comum", afirma o artigo 1.566 do projeto.

Sem definição legal, dependentes podem ser os parentes do ex-cônjuge, como sogra, cunhado e enteado. A proposta de mudança leva em conta o conceito de "parentesco por afinidade" ao considerar que o homem ou a mulher não deixam de ter vínculo com o sogro, a sogra, a enteada e/ou enteado e irmãos do ex-cônjuge após a separação do casal.