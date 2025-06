'Sabiam da guerra e nos trouxeram?', questiona prefeito que viajou a Israel

Porta-voz pediu que autoridades fossem "embaixadores da verdade" pró-Israel no retorno ao Brasil. "Eu quero que vocês, quando voltarem ao Brasil, todos vocês são lideranças no Brasil, vocês possam ser embaixadores, não de Israel, mas embaixadores da verdade", disse Rafael às autoridades. Os vídeos com as falas do porta-voz foram publicados pelo site O Potiguar e tiveram o conteúdo confirmado por Damião, que acompanhou a palestra.

UOL procurou a Embaixada de Israel no Brasil para comentar as falas do porta-voz. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Rafael afirmou que a imprensa brasileira publica "narrativas enganosas" contra Israel. Durante a apresentação, ele disse que os veículos de comunicação do Brasil propagam a versão do grupo extremista Hamas e do Irã, em detrimento da verdade dos fatos, que, segundo o porta-voz, viria do regime de Benjamin Netanyahu.

Damião disse que foi ao evento por achar que se trataria de uma reunião para falar do retorno ao Brasil. "O que eu pensei? Nessa reunião do Exército, eles vão nos dar as condições que estamos exigindo pra nos levar com segurança até a fronteira da Jordânia", relatou o prefeito.

Quando a palestra começou, Damião disse ter percebido que o assunto não era este. "O rapaz que comandou a reunião, na verdade, deu uma palestra. E, na palestra, só falava números da guerra e chegou a falar que nós seríamos representantes de Israel no Brasil."

O prefeito relatou ter questionado se o exército israelense daria condições de segurança para saída do país. "Ele respondeu 'sobre isso, não posso falar'", contou. Disse ainda que perguntou se o governo local já sabia que os ataques aconteceriam e ouviu a mesma resposta. Depois disso, Damião afirmou ter deixado a sala onde ocorria a palestra. Outras autoridades, no entanto, continuaram no local e depois tiraram fotos com o porta-voz e com a bandeira de Israel, segundo o prefeito.