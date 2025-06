Buscada por Bolsonaro, anulação de delação é incomum e não aconteceu no STF

A defesa de Bolsonaro cita supostas mensagens reveladas pela revista Veja. Advogados do ex-presidente afirmam que conversas feitas em um perfil do Instagram que seria de Cid mostrariam que ele criticou o direcionamento das investigações. Para a defesa, esses fatos apontariam a falta de "voluntariedade" na delação, ou seja, que ele não teria agido por vontade própria ao relatar os fatos envolvendo o ex-presidente. Isso seria motivo para anulação.

Advogado de um dos investigados disse que manteve conversa com Cid no Instagram. Após a revelação, Moraes mandou prender o cliente dele, o ex-ajudante de ordens Marcelo Câmara, e investigar o próprio advogado Luiz Eduardo Kuntz por tentativa de obstrução de Justiça.

Bolsonaro é acusado de ser o mentor da tentativa de golpe. Ele faria parte do "núcleo crucial" do plano golpista, orientando as ações para que culminassem na manutenção dele no poder após a derrota para Lula nas eleições de 2022. Braga Netto também faz parte desse núcleo principal, segundo a denúncia da PGR, que se baseou na delação de Cid e em provas obtidas pela Polícia Federal de forma autônoma e que corroboraram o que o tenente-coronel contou em seus depoimentos.

Casos da J&F, Hypera Pharma, Odebrecht e do ex-ministro Antônio Palocci mostram que anulação não é simples. No histórico recente, a própria PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu a rescisão de acordos firmados com os executivos da J&F, empresa dos irmãos Batista que controla a JBS, e da Hypera Pharma, gigante do setor farmacêutico.

Os dois acordos foram repactuados, e as provas seguiram válidas. No caso da J&F, a PGR havia apontado omissões dos colaboradores, mas aceitou renegociar os termos e impor novas multas. No caso da Hypera, um dos delatores admitiu que tinha omitido informações e também se comprometeu a pagar uma multa maior depois disso.

STF fez revisão dos acordos. Como houve um pedido da PGR, o STF abriu um procedimento à parte para analisar os argumentos de cada parte. O acordo de colaboração é um contrato entre duas partes homologado pelo Judiciário, sendo então responsabilidade do STF conduzir esse procedimento de revisão. Caso cheguem a um novo acordo, podem-se manter algumas condições que já existiam antes, incluindo as provas apresentadas pelo colaborador.