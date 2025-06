Meta responde ao STF e diz que perfil foi criado com email em nome de Cid

Informações fornecidas pela Meta mostram troca de mensagens com advogado de Bolsonaro. O documento enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal) detalha que o perfil "Gabriela R" tinha um grupo com os perfis de Paulo Cunha Bueno, que integra a defesa do ex-presidente, e Eduardo Kuntz, advogado de Marcelo Câmara, um dos réus do núcleo 2 da tentativa de golpe. O UOL entrou em contato com o defensor, mas não teve resposta.

Ex-ajudante de ordens negou ter usado conta em rede social. No interrogatório no STF, Cid foi questionado por Celso Vilardi, advogado de Jair Bolsonaro (PL), se ele conhecia o perfil "gabrielar702". Cid respondeu que Gabriela é o nome de sua esposa, mas disse não saber se a conta era dela.

Dias depois, foram divulgados diálogos atribuídos a Cid. Os áudios mostram supostos desabafos do ex-ajudante de ordens e foram encaminhados ao STF por Kuntz.

Cid teria criticado a condução da delação premiada. Em mensagens divulgadas pela revista Veja, ele revelou medo de voltar à cadeia se denunciasse possíveis irregularidades no acordo e teria dito, por exemplo, não ter usado a expressão "golpe" durante os depoimentos. Os áudios indicam que o termo foi atribuído a Cid pelos próprios investigadores.

Uso do perfil pode configurar quebra de acordo. O delator não poderia usar redes sociais ou se comunicar com outros réus por tentativa de golpe. As defesas de Marcelo Câmara, Bolsonaro e Braga Netto pedem a anulação da delação.

Após a divulgação dos áudios, Moraes mandou prender Marcelo Câmara. Para o ministro, houve tentativa, por meio de seu advogado, de obter informações então sigilosas do acordo de colaboração premiada. Um inquérito foi aberto para apurar suposta prática de obstrução de investigação penal.