Moraes confirma que advogado de Bolsonaro pode acompanhar acareações no STF

O ministro Alexandre de Moraes confirmou hoje que os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) poderão participar das acareações de amanhã no STF, no âmbito do processo sobre a tentativa de golpe.

O que aconteceu

Celso Vilardi pediu para participar presencialmente da sessão. Na petição, ele anexou um email do cerimonial do STF, que informava que somente as partes acareadas e seus respectivos advogados poderiam entrar. A defesa do ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira fez o mesmo pedido.

Moraes reforçou que as defesas de todos os co-réus tem direito de acompanhar. "Tanto a Procuradoria Geral da República, quanto todas as defesas foram devidamente intimadas da referida decisão, tendo os co-réus o direito de participar, pois a acareação é uma continuidade da instrução processual penal", disse.