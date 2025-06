Moraes põe Braga Netto e Cid frente a frente para questionar divergências

Também estavam presentes o major Rafael de Oliveira e o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. Braga Netto diz que Cid "faltou com a verdade" e que os militares conversaram "amenidades" na reunião. "Só os recebi porque eu conhecia o Cid e ele disse que as pessoas queriam me cumprimentar", falou.

Cid diz que ficou na reunião somente por 15 minutos. Segundo ele, Braga Netto teria concordado com a saída para "não aproximar nada do presidente", já que a partir daquele momento seriam discutidos "assuntos operacionais". O ex-ministro contradiz essa versão, alegando que Cid ficou o tempo todo em sua casa e saiu junto com os outros dois militares.

Eles estavam insatisfeitos com o rumo do processo eleitoral, insatisfeitos com o rumo que até as Forças Armadas estavam tratando esses assuntos. Foi uma conversa nesse nível, inicialmente desse nível, o que poderia ser feito, o que deveria ser feito, sempre nessa toada. Mas não teve nada, naquele momento que eu estava presente, de radicalismo ou de planejamento, ou de apresentação formal de alguma ideia ou de alguma ação. Mauro Cid

Então, eu peguei o início da reunião ali e logo depois eu já me ausentei para ir de volta para o Alvorada . Mauro Cid

Eu deixei eles subirem, eles subiram, eu não os conhecia, inclusive, foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para eles, eu não os conhecia, perguntei se já tinham servido comigo. Eu não os conhecia, eles conversaram comigo 20, 30 minutos. Os dois mais o Cid saíram juntos da minha casa. Braga Netto