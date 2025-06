Defesa de ex-assessor de Bolsonaro pede para STF revogar prisão

A defesa do ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Marcelo Câmara, réu pela trama golpista, pediu hoje ao STF para revogar sua prisão preventiva.

O que aconteceu

Câmara foi preso na semana passada, depois que o advogado dele, Eduardo Kuntz, revelou supostas conversas com o tenente-coronel Mauro Cid durante as investigações. No pedido de prisão, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes apontou que Câmara estaria tentando atrapalhar a investigação, ao tentar obter informações sigilosas sobre a delação de Cid por meio de seu advogado, além de violar as condicionais para sua liberdade.

Ex-assessor já havia sido detido em janeiro de 2024. Ele foi libertado quatro meses depois, em maio, sob a condição de cumprir uma série de medidas, como não usar redes sociais, nem se comunicar com os outros envolvidos no caso.