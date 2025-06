Em acareação no STF, Cid não presta continência a Braga Netto

O ex-ministro Walter Braga Netto chega ao STF para acareação com Cid Imagem: Cézar Feitoza/Folhapress

Acareação não foi filmada. Foi feita uma ata após o término da sessão, seguindo decisão de Moraes.

Acompanharam a sessão o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os advogados dos denunciados do "núcleo crucial". A acareação foi solicitada pela defesa de ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Como o general está preso no Rio, ele havia participado remotamente da fase dos interrogatórios. Ele está usando tornozeleira por baixo da calça.

Braga Netto foi o único dos que realizam acareação hoje que chegou pela entrada principal e foi fotografado ao entrar. Mauro Cid, Anderson Torres e o ex-comandante do Exército Freire Gomes chegaram pelo subsolo. A orientação da segurança do tribunal era de todos chegarem pela garagem. Além de Braga Netto, os advogados Celso Vilardi, de Bolsonaro, e Mateus Millanez, de Augusto Heleno, também entraram por cima.

Voo comercial e endereço sigiloso. O general disse ao STF que viajou em voo comercial e está em endereço informado ao Supremo, mas que está sigiloso.

A delação de Cid foi crucial para a denúncia da PGR contra o "núcleo crucial". Foram acusados Bolsonaro, Braga Netto e outras seis pessoas por tentativa de golpe. As defesas do ex-presidente e do ex-ministro tentam anular o acordo e colocar em xeque a credibilidade dos relatos de Cid.