Alesp avança em criação de mais de mil cargos no TJ-SP

Proposta adequa o TJ-SP à "nova realidade", diz o presidente do tribunal, Fernando Torres Garcia. "A proposta ora submetida à augusta Assembleia Legislativa, que cria Varas de entrância final e intermediária, tem como objetivo adequar o quadro do Tribunal de Justiça à nova realidade, resultando em melhorias significativas nos serviços e atendimento à população.

Criação das varas pretende suprir as "necessidades de funcionamento cartorário" das comarcas, argumenta Torres Garcia. "Considerando o crescente movimento forense identificado com base em levantamentos sobre o crescimento populacional no Estado. Entre os anos de 2013 e 2023, foram instaladas 147 varas em todo o Estado de São Paulo, com uma média anual de 16 instalações, excluindo o período de 2020 e 2021 devido à pandemia da Covid-19."