Maierovitch: Moraes proibir filmagem de acareação é ato de ilegalidade

A acareação não foi filmada por decisão tomada pelo ministro Moraes. Foi feita uma ata após o término da sessão. O conteúdo só deve ser liberado para a imprensa no fim do dia, conforme apurou a reportagem do UOL.

Ao Canal UOL, o jurista disse que a ação de Moraes transforma o processo em "secreto".

Então, de repente, para o Moraes (onde tudo era público e aberto), ele corta para impedir o quê? Para impedir que as pessoas, os jornalistas, ou seja, ele transforma o processo em secreto. Não é só secreto para as partes interessadas. Isso por si só é censura, ilegalidade e, evidentemente, uma incoerência.

Por que ele [Moraes] agora fecha? Por que as pessoas não têm mais direito de saber a divergências?! E como se irão se comportar aqueles colocados em confronto?! As pessoas precisam saber. Os fatos são de enorme gravidade. Wálter Maierovitch, professor, jurista e colunista do UOL

O professor também criticou o silêncio do ministro Fux, presente na sala da audiência, e classificou o movimento de Moraes de "ato de cabeça de ditador".