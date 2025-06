Desembargador afastado por falas machistas ganhou R$ 1 milhão em 10 meses

Espíndola afirmou que o caso iria "estragar a vida do professor". Para o desembargador, a ação julgada se tratava de "ego de adolescente" em busca de "atenção", e que o professor apenas foi "infeliz", mas que "aprendeu a lição".

Após as falas do desembargador, uma colega reagiu e disse ser importante considerar a palavra da vítima. O presidente do colegiado rebateu a colega ao afirmar se tratar de um "discurso feminista desatualizado" e disse que, na verdade, são "as mulheres que estão assediando" os homens.

Espíndola afirmou que as mulheres "correm atrás dos homens" porque "não tem mercado" para elas. "A mulherada está louca para levar um elogio, uma piscada, uma cantada respeitosa. Vai no parque. Só tem mulher com cachorrinho, louca para encontrar um companheiro. A paquera é uma conduta que sempre existiu, sadia", declarou.

Duas semanas depois, o ministro Luis Felipe Salomão, do CNJ, decidiu pelo afastamento imediato de Espíndola. A decisão foi divulgada durante a licença remunerada do servidor.

O ministro entendeu que a fala reforça ''preconceitos, pré-julgamentos e estereótipos de gênero''. ''Como se as mulheres fossem criaturas dependentes da aprovação, aceitação e desejo masculino'', acrescentou.

O que diz o desembargador

Na época, Luís Cesar de Paula Espíndola afirmou não ter tido a "intenção de menosprezar o comportamento feminino". O desembargador disse "sempre" ter defendido direitos igualitários entre os gêneros e se solidarizar com "todas que se sentiram ofendidas" por suas declarações.