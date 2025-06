Erika tem 2 maquiadores como servidores e defende atuação deles na Câmara

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) tem na equipe dois maquiadores que também trabalham como seus assessores na Câmara dos Deputados. Segundo ela, eles atuam como secretários parlamentares.

O que aconteceu

Deputada afirma que os dois assessores realizam atividades institucionais em sua equipe. Índy Cunha Montiel da Rocha está no cargo desde novembro do ano passado, com salário de R$ 2.126,59, segundo o site da Câmara. Ronaldo César Camargo Hass, assessor de Hilton desde maio de 2024, recebe R$ 9.678,22 mensais. "Ambos me assessoram nas comissões, ajudam a fazer relatórios, preparam meus briefings, dialogam diretamente com a população e atores da sociedade civil", afirmou a deputada em nota ao UOL.

Parlamentar disse que ambos acompanham a agenda dela em Brasília e em São Paulo. "Tudo comprovado por fotos, vídeos e pelo próprio trabalho cotidiano deles", disse. A equipe da deputada enviou à reportagem fotos de Índy em evento com ela no Tribunal de Justiça de Goiás, na Comissão de Direitos Humanos e nos corredores da Câmara dos Deputados. Já Hass aparece em fotos de agendas externas da deputada e em um evento com liderança religiosa em Itapecerica da Serra (SP).