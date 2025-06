Governo lamenta morte de brasileira em trilha na Indonésia: 'Imensa perda'

O governo federal transmitiu condolências aos familiares e amigos da brasileira Juliana Marins, 26, que morreu no Monte Rinjani, na Indonésia. O resgate chegou a ela hoje, quatro dias após a queda na trilha do vulcão.

O que aconteceu

"Imensa perda nesse trágico acidente", afirmou o Itamaraty, em nota. "A embaixada do Brasil em Jacarta mobilizou as autoridades locais, no mais alto nível, para a tarefa de resgate e vinha acompanhando os trabalhos de busca desde a noite de sexta-feira, quando foi informada da queda no Mount Rinjani."

O Itamaraty não informou se a família de Juliana vai receber ajuda para repatriar o corpo. O Ministério das Relações Exteriores disse que o trabalho de resgate foi dificultado pelas "condições meteorológicas, de solo e de visibilidade adversas na região".