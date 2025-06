Governo vai trocar dívida de hospitais por atendimento especializado no SUS

É um misto de Prouni com Desenrola. É um híbrido de vários instrumentos de gestão pública que foram utilizados para criar um ambiente de saneamento de instituições históricas, muitas delas, centenárias, que estão com algum problema de endividamento.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ao explicar a medida

Haddad diz que trocas desestimulam a inadimplência. Segundo ele, são 3.537 instituições nessa situação, que respondem por R$ 34,131 bilhões em dívidas inscritas.

Programa reformado após fracasso

O governo investiu de R$ 2,4 bilhões só em 2025 para tentar resolver o gargalo, que bateu recorde em 2024. Só em janeiro, foram liberados R$ 590 milhões para isso. Segundo o ministério, a meta para o primeiro semestre era a conclusão de pelo menos 3,5 milhões de ciclos de atendimentos, mas, procurado pelo UOL em abril, não havia atualização desses números.

A iniciativa é uma reformulação do Mais Acesso a Especialistas, anunciado há mais de um ano. De alto interesse político para Lula, a falha na implantação do programa era a principal crítica do presidente à ex-ministra Nísia Trindade, demitida em março.

A meta do governo era diminuir as filas por meio da simplificação do processo. Pacientes que se encaixam em quadros específicos entram em uma fila única de exames e atendimentos, num processo chamado OCI (Oferta de Cuidados Integrados), com promessa de conclusão total do ciclo em 60 dias.