Senado aprova projeto que obriga cota de 30% para mulheres em estatais

Cota de 30% atinge empresas como Petrobras e Banco do Brasil para garantir uma participação mínima das mulheres. O texto propõe ainda que, dessas vagas reservadas, 30% será destinado a mulheres negras ou com deficiência.

Composição feminina nos conselhos de administração será gradual. Pela proposta, a ocupação dos 30% será alcançada gradualmente a partir das eleições dos conselhos nos próximos três anos, ou seja, 10% no primeiro ano, 20% no segundo e 30% no terceiro.

Conselho será proibido de discutir e decidir sobre qualquer tema caso não cumpra a política de cotas. A fiscalização da reserva de vagas será realizada por órgãos de controle externo e interno.

Poder Executivo será responsável por regulamentar política de cotas nas companhias abertas, como Petrobras.