Kotscho: STF perde tempo ao julgar ação vinda da 'política do espetáculo'

O STF (Supremo Tribunal Federal) perde tempo ao julgar ação movida contra a lei que proíbe a realização da Marcha da Maconha em Sorocaba (SP), avaliou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News, do Canal UOL. A lei foi proposta pelo prefeito Rodrigo Manga (Republicanos), conhecido como "prefeito tiktoker" devido ao sucesso que faz nas redes sociais.

Agora, o que me chama atenção aí, que eu acho um absurdo, é o Supremo, com tanta coisa importante para dizer, perder tempo com essa história aí desse prefeito. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Em 2023, Manga proibiu a realização de qualquer tipo de evento que faça, segundo ele, apologia à posse para consumo e uso pessoal de substâncias ilícitas na cidade. O prefeito alega que a medida pretende prevenir o uso de drogas e a disseminação de informações falsas ou enganosas em eventos como a Marcha da Maconha.