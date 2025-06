Bolsonaristas evitam anistia e focam em julgamento do STF em novo ato em SP

Ao contrário do que foi feito nas últimas manifestações, Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados têm evitado usar a bandeira da anistia para convocar apoiadores para o ato de domingo, na avenida Paulista. Dessa vez, o foco deve ser o julgamento do ex-presidente no STF.

O que aconteceu

O mote da manifestação é "justiça já". Nos vídeos de divulgação, Bolsonaro fez descrições genéricas sobre o tema do ato. "Compareça na Paulista. É por justiça, é por liberdade", disse em uma postagem no Instagram, seguida por um jingle que diz "volta, Bolsonaro".

Pelo menos 12 parlamentares do PL aparecem em um vídeo convocando a população para a manifestação de domingo. No entanto, a palavra anistia não foi mencionada. "Nunca houve no nosso país um julgamento com tantas irregularidades, com tantas nulidades, com o único objetivo de prender uma pessoa", diz o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) na gravação.