Carla Araújo: Motta surpreende com reviravolta política para queda do IOF

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, surpreendeu ao realizar hoje a votação do mérito do projeto que derruba o aumento do IOF, causando uma grande reviravolta política, destacou a colunista Carla Araújo no UOL News, do Canal UOL. O texto foi aprovado pelos parlamentares por 383 votos contra 98.

O Hugo Motta e o Alcolumbre [presidente do Senado] têm mantido uma interlocução e feito acordo dos dois lados, mas o 'start' dessa reviravolta política começa com o presidente da Câmara, Hugo Motta, surpreendendo, inclusive gente próxima a ele, quando fez o anúncio nas redes sociais de que iria levar isso a pauta hoje.