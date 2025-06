'Decreto do IOF começou mal', critica Alcolumbre, após derrubada

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou que o decreto que aumentou o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) "começou mal" e sinalizou que esse início ruim resultou na derrubada das medidas editadas pelo governo.

O que aconteceu

Alcolumbre discursou em plenário após aprovação do PDL que suspende os decretos do IOF. O presidente do Senado sinalizou que a votação é a "demonstração" dos que estão há dois anos e meio "ajudando na agenda do governo".