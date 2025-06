Entidades cobram ajuste, mas ignoram gastos com 18 novas vagas de deputado

Houve nota pública do agro, comércio e indústria por causa da sugestão de elevar o IOF. O texto pedia eficiência para chegar ao equilíbrio fiscal e solicitava ao mesmo Congresso que agora está criando despesas que fosse contra a proposta do governo.

O presidente da Febraban, Isaac Sidney, defendeu enfrentar os problemas estruturais. Mas a entidade silenciou sobre o projeto que torna ainda mais cara a estrutura do Parlamento brasileiro - apontado como um dos mais caros do mundo e que custará R$ 15 bilhões só neste ano.

Série do UOL aborda o alto custo do Congresso. Reportagens apontam privilégios com funcionários, reembolsos de saúde e gastos com comida, viagens, moradia, combustíveis e celular.

Presidente da Câmara fala em ajuste fiscal, mas patrocinou a criação de 18 vagas de deputados Imagem: Marina Ramos / Câmara dos Deputados

Para não atrapalhar o lobby

Doutor em administração pública e professor da FGV, Eduardo Grin afirma que as entidades preferem se omitir. Ele explica que todas mantêm lobistas em Brasília e fazer pressão contra interesses de deputados e senadores pode dificultar sua situação no futuro.