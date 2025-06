Líder do governo chama derrubada de regras do IOF de 'traumática'

Texto foi ao Senado logo em seguida. Negociação foi feita diretamente pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Alcolumbre apoia projeto contra o governo Lula. O gesto vai na contramão da boa relação que o presidente do Senado estabeleceu com o presidente Lula (PT). Motta também não havia avisado o governo da decisão de pautar a derrubada o IOF.

Motta pautou a votação do projeto que revoga o aumento do IOF editado pelo Executivo. Os líderes foram surpreendidos com a decisão após publicação do presidente da Câmara nas redes sociais e a mensagem que ele enviou no grupo das lideranças. Além da proposta, a pauta de votações inclui duas medidas provisórias do governo.

Alguns líderes disseram à reportagem que não foram consultados e não havia compromisso de votar o projeto hoje. Motta, no entanto, teria comunicado a decisão a outros lideranças do centrão que são mais próximas a ele. A Câmara já tinha votado a urgência do PDL em recado ao governo, em meio às reclamações pelo atraso no pagamento das emendas e as medidas de aumento de impostos, mas não havia compromisso com a votação do projeto.

Lideranças pediram reunião para discutir tema antes da sessão. Motta negou e afirmou que a votação aconteceria hoje.

Derrubada dos vetos que devem aumentar a conta de luz pode ter influenciado decisão de Motta. Interlocutores do presidente disseram ao UOL que o deputado paraibano teria se incomodado com a repercussão negativa que recaiu somente sobre o Congresso com a derrubada dos vetos. O movimento foi acordado com o governo, que não foi responsabilizado diante da opinião pública.