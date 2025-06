Motta quer votação hoje contra alta do IOF; líder do PT se diz surpreendido

Após Motta pautar a votação da derrubada, ministro da Fazenda defende projeto do IOF. Fernando Haddad afirmou no X que o decreto "corrige uma injustiça: combate a evasão de impostos dos mais ricos para equilibrar as contas públicas e garantir os direitos sociais dos trabalhadores". No início do mês, ele lembrou que o Congresso não votou outras medidas enviadas pelo governo, como a reforma da aposentadoria dos militares e o projeto que combate supersalários.

Ministra diz que derrubada comprometeria programas sociais e emendas parlamentares. Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, afirmou que o decreto do IOF traz ajustes necessários para a execução do Orçamento de acordo com o arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso."

Acordo era esperar o governo enviar a proposta de corte de benefícios fiscais, segundo apurou o UOL. Com isso, a votação do projeto deveria ocorrer em 8 de julho. Isso porque, na próxima semana, Motta deve estar na 13ª edição do Fórum Lisboa, evento que tem entre os organizadores um instituto do qual o ministro do STF Gilmar Mendes é sócio.

Câmara aprovou a urgência do projeto na semana passada. Com isso, ele está pronto para ser votado em plenário, sem precisar passar pelas comissões especiais, o que acelera o processo. A urgência foi aprovada por 346 votos favoráveis e 97 contrários. De lá para cá, o governo atuou para que a crise não escalasse e para que o texto não chegasse a ser analisado.

A urgência foi um recado político para o Planalto. Recentemente, Motta afirmou que o aumento do IOF havia sido mal recebido na Casa. "Chamamos o próprio governo à atenção de que a medida do IOF tenha sido infeliz", disse em evento no litoral de São Paulo com empresários e políticos. "A partir daí, que o governo tivesse mais uma oportunidade para se ajustar ao problema fiscal de 2025, 2026, eles apresentassem alguma alternativa". Motta também defendeu corte de isenções fiscais.

Parlamentares fazem discurso pró-ajuste fiscal, mas aprovam novos gastos. Apesar do discurso, eles reclamam do atraso do governo no pagamento das emendas parlamentares, ao mesmo tempo em que aprovam projetos que pesam nas contas públicas e no bolso dos brasileiros.