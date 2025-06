Relator vota por aprovar contas de Tarcísio, mas faz crítica sobre isenções

Sem as privatizações, haveria déficit. Beraldo observou que as despesas teriam superado a receita em R$ 7,5 bilhões, seis vezes mais do que o resultado observado em 2023, um déficit de R$ 1,6 bilhão. "Não teremos uma Sabesp por ano para ser privatizada e receber esses recursos adicionais de venda de ativos", apontou o conselheiro, que emitiu recomendação ao governo para adotar "medidas estruturantes destinadas a assegurar a equivalência entre sua capacidade arrecadatória e os compromissos financeiros assumidos".

Ramalho mostrou preocupação com isenções fiscais, que somavam R$ 61 bilhões no fim do ano passado. No seu voto, afirmou que os números são "expressivos", mas apontou uma "falta de maior racionalidade" nas renúncias feitas pelo estado — que, segundo fiscalização do TCE, beneficiam em torno de 433 mil contribuintes.

O conselheiro Beraldo apontou que apenas 2,5% dos beneficiários receberam R$ 60 bilhões em isenções no ano passado. Isso equivale a 90% do total renunciado, de acordo com ele. O conselheiro emitiu recomendação para que o governo justifique a "concentração", para afastar "conjecturas de possível privilegiamento a determinados setores de contribuintes."

Dimas Ramalho disse que não há comprovação de que as isenções sejam vantajosas para o estado. Segundo Ramalho, os benefícios são concedidos "sem coerência com o planejamento orçamentário, metas, estratégias previamente estabelecidas" e para empresas que possuem dívidas com os cofres públicos. "Cada renúncia, você tira do orçamento e tira a possibilidade de o governo aplicar em lugares que ele tinha no seu plano de governo", comentou o conselheiro.

Relator ainda criticou falta de transparência do governo sobre isenções. De acordo com ele, a auditoria do TCE sobre o assunto ficou prejudicada, porque a gestão não fornecia documentos sobre os benefícios alegando "sigilo fiscal".