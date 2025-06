Veja como deputados votaram em projeto que derrubou plano do IOF do governo

Com 383 votos favoráveis e 98 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou hoje o PDL (projeto de decreto legislativo) que derruba as regras do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) que o governo Lula (PT) havia editado em maio e junho.

O que aconteceu

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pautou a votação do projeto que revoga o aumento do IOF editado pelo Executivo. Os líderes foram surpreendidos com a decisão após publicação do presidente da Câmara nas redes sociais e a mensagem que ele enviou no grupo das lideranças. Além da proposta, a pauta de votações inclui duas medidas provisórias do governo.

Apenas o PT e a Federação Psol-Rede votaram contra a medida. Agora, a proposta será encaminhada para o Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou que votará o projeto assim que ele chegar.