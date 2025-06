Defesa de Braga Netto pede que OAB intervenha em ação do golpe no STF

Decisão do ministro causou mal-estar entre as defesas. Advogado de Braga Netto foi um dos mais críticos às proibições e havia anunciado no dia que iria recorrer à OAB. O registro da sessão pelo STF foi todo feito por texto em uma ata divulgada no mesmo dia.

Para Oliveira Lima, isso não só limita a atuação das defesas como também pode fazer com que novas contradições apareçam no texto que resumiu a sessão. Diante disso, ele pede que a OAB-SP peticione no STF e cobre explicações do ministro Alexandre de Moraes sobre a decisão que proibiu a gravação.

Ao reduzir uma acareação a termo, permite-se que outras contradições e divergências surjam a partir do texto, que, se desacompanhado de gravação, não podem ser confrontadas com as falas exatas dos acusados e, assim, o resultado do ato tende a

ser comprometido.(...)

Diante da importância da ação penal 2.668, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, e da evidente repercussão desta decisão às prerrogativas profissionais dos advogados e ao direito de defesa de seus constituintes, é que se faz necessária a intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil para reestabelecer e assegurar a aplicação do disposto no art. 367, §6º, do Código de Processo Civil.

Defesa de Braga Netto em representação encaminhada ao presidente da OAB-SP, Leonardo Sica.