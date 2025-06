Governo vê boicote do Congresso, mas diverge entre diálogo e 'tudo ou nada'

Para o Planalto, os presidentes também quiseram "garantir os próprios apoios". Na visão do governo, tanto o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) quanto o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) calcularam que era melhor manter o apoio dentro do Congresso, mirando a centro-direita, e com o próprio eleitorado, também de centro-direita, do que com o governo ou com a proposta orçamentária.

A avaliação é que a oposição se aproveitou disso e o clima de boicote ganhou as duas Casas. Para governistas, os parlamentares não se preocuparam na forma como a decisão pode impactar no futuro do país desde que prejudicasse o governo.

Eles dizem que voltou a política do "deixa sangrar, custe o que custar". Com a derrubada, um novo bloqueio de gastos deverá ser adotado pelo governo, impactando projetos sociais, e piorando ainda mais a avaliação do governo: é o "efeito dominó" que lideranças petistas estão acusando.

Acuado, o governo foi para as duas votações sabendo que iria perder. Tanto a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que bancou o nome de Motta durante a campanha para a presidência da Câmara no início do ano, quanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não foram recebidos pelo parlamentar, o que indicou que "o bote estava dado", dizem governistas.

O que fazer?

É consenso no Planalto que o clima é desfavorável e que só deve piorar à medida que a eleição se aproxima: o debate é como reagir. Parte do governo, como admitiu Haddad, já prega a judicialização do veto no STF (Supremo Tribunal Federal), enquanto a ala mais pragmática fala em insistir no diálogo.