Josias: Lula deveria vetar aumento de deputados em respeito ao contribuinte

O presidente Lula (PT) tem a chance de recuperar uma parte de sua popularidade caso vete a decisão do Congresso que aprovou o aumento do número de deputados federais, analisou o colunista Josias de Souza no UOL News hoje.

Ontem, o Congresso concluiu a votação do projeto de lei que cria 18 novas vagas para deputados federais a partir das eleições de 2026. A mudança amplia o número de parlamentares de 513 para 531, com custo anual estimado de R$ 64,6 milhões.