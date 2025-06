Lula diz que projeto no Moinho não pode ser feito 'às custas de sofrimento'

O governo estadual pretende construir um parque urbano no terreno. Sem citar nomes, o petista disse que "tem gente que gosta de tirar proveito da desgraça" e que não quer que ninguém "explore" os moradores da favela.

O local virou alvo de disputa entre o Planalto e o governo Tarcísio. Em maio, a Polícia Militar deflagrou uma operação para retirada dos moradores da favela, marcada por cenas de truculência dos agentes de segurança. A ação foi festejada por Tarcísio e pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que atribuíram a ela o esvaziamento no fluxo da "cracolândia".

O presidente afirmou que terreno da União só será cedido após conclusão do acordo. "Vamos fazer a cessão definitiva ao governo do estado, mas isso depois de provar que vocês foram tratados com decência e que respeitaram a dignidade de cada um de vocês", disse Lula. Vídeos de repressão policial circularam pelas redes sociais e aumentaram a temperatura dos debates sobre o tema. O acordo com o governo paulista foi paralisado pela gestão petista após os casos de violência da PM.

Mais cedo, Tarcísio disse que sua gestão já havia começado projeto na favela do Moinho antes da chegada da União. "Hoje, 386 famílias já foram removidas. Quando o acordo com o governo federal foi fechado, 186 já haviam sido retiradas". "Nosso objetivo, sinceramente, não é fazer evento, o nosso objetivo é trazer emprego, é resolver o problema", afirmou o governador.

Apesar de a cerimônia tratar de acordo feito com a gestão estadual, o governador não compareceu. Tarcísio participou de agenda em São Bernardo do Campo, berço político de Lula, para entregar moradias do programa Casa Paulista.

Petista mudou lugar do evento, mas troca não convenceu Tarcísio a participar. O anúncio inicial apontava que o ato ocorreria às 10h30, no Armazém do Campo, sede do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), na região central da cidade.