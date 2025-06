Jurista: Revelação de Cid sobre cerco à família pode atingir Bolsonaro

Após o tenente-coronel Mauro Cid revelar à PF (Polícia Federal) a suposta pressão de advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para impedir o andamento de sua delação, o caso poderá ter diversos desdobramentos gravíssimos, entre eles, o pedido de prisão preventiva do político, avaliou hoje o jurista Márlon Reis no UOL News, do Canal UOL.

Exatamente [pode ocorrer a prisão do Bolsonaro]. Por quê? Porque você constitui um advogado para atuar em sua defesa num processo criminal, como no caso [do Bolsonaro]. Ele [o advogado] vai praticar atos em seu nome. Você outorga um mandato. Essa pessoa age em seu nome em busca dos seus interesses. Márlon Reis, jurista e idealizador da Lei da Ficha Limpa

Cid revelou, em seu depoimento, diversos episódios de abordagens dos advogados à sua esposa, Gabriela, à sua mãe, Agnes, e a uma de suas filhas, de 14 anos, conforme apurou a reportagem do UOL. O objetivo, diz Cid, era convencê-lo a trocar a equipe de defesa para não levar adiante sua delação premiada e obstruir as investigações sobre o plano de golpe.