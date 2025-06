Pressionado, Mauro Cid usa carta na manga contra Bolsonaro, diz professor

Mas o bolsonarismo não para de espantar a gente, né? Mas se o líder dizia que pintava um clima com uma menina de 16 anos, o advogado se sente liberado para assediar uma menina de 14. Quer dizer, é um troço horroroso, espantoso, é um nível de delinquência, de cafajestagem que poucas vezes eu vi na minha vida, na vida pública brasileira.

Beto Vasques, professor

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: