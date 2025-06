PT e PL amplamente a favor: como cada partido votou no aumento de deputados

O projeto de lei que cria 18 novas vagas para deputados federais foi aprovado no Congresso Nacional ontem e seguiu para a sanção do presidente Lula. Saiba como votou cada partido.

O que aconteceu

PL e PT na Câmara apoiaram em peso a medida. Quase 90% dos deputados do Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que votaram na sessão foram favoráveis. No Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, o apoio somou 75% dos 77 deputados que votaram.

Todos os votos de seis legendas foram a favor. Trata-se dos deputados do PDT, PSB, Avante, Solidariedade, Cidadania e PRD. Por outro lado, Rede e Novo não tiveram nenhum voto favorável ao aumento.